Luc Deflo baseerde 'Kick' op het leven van Nicolas Geniets: "Na die inval van de belastinginspectie verloor ik alles"

04 augustus 2019

06u00

Tegenwoordig produceert Nicolas Geniets (39) muziek met Clouseau-bassist Vincent Pierins, maar vroeger liep hij rond in het wereldje van drugs, geweld en portiers. En daar lag veel inspiratie te rapen voor Luc Deflo zaliger, zoals u wel zal merken als u zijn boek 'Kick' - deze week bij ons blad - leest.

‘Kick’ is niet alleen een waargebeurd, maar vooral ook een heel erg rauw verhaal. ‘Ik ben trots dat mijn leven de leidraad is geworden in een boek van een van Vlaanderens beste misdaadauteurs ooit’, zegt Nicolas Geniets. ‘Het boek vertelt wat er zich in mijn leven afspeelde in de periode tussen 2009 en 2012. De eerste honderd pagina’s zijn honderd procent waarheidsgetrouw. Ik runde meerdere zaken, tot de belastinginspectie binnenviel. Ik verloor niet alleen mijn ­fortuin, maar kreeg ook honderdduizenden euro’s boete en tot overmaat van ramp liep mijn huwelijk op de klippen. Wat later werd ik bedreigd door de nieuwe partner van mijn ex, een incident waar ik fel op heb gereageerd. De moord die iets verderop in het boek zit, heeft Luc Deflo verzonnen om het verhaal wat aan te dikken. In werkelijkheid zijn er geen doden gevallen.’

‘The Sky Is The Limit’

Nadat hij de wereld om zich heen zag instorten, kwam Nicolas in het Antwerpse portiersmilieu terecht. ‘Ik heb jarenlang aan thai- en kickboksen gedaan’, vertelt hij. ‘Dat milieu zit doorweven van portiers en andere ongure figuren. Een gewelddadige wereld, waar ik graag bij wilde horen.’

‘Drie jaar geleden werkte ik achter de schermen mee aan ‘The Sky Is The Limit’, aldus Nicolas nog. ‘Ik kreeg toen het idee om een fictiereeks over mijn leven te maken. Er was interesse, maar mijn verhaal moest eerst in een goed scenario worden gegoten. Ik kreeg de raad om daarvoor met Luc Deflo af te spreken. Ik heb hem eerst op een terrasje mijn verhaal gedaan, twee weken later spraken we opnieuw af en is hij alles beginnen neerschrijven. Hij vond het verhaal zo goed dat hij me vroeg of hij er een boek van mocht maken. Luc was, net als ik, heel zwart-wit in alles wat hij doet en denkt. We hadden onmiddellijk een diepgaande klik.’

Jeroen Perceval

‘Ik ben nu volop bezig om de geplande tv- reeks op poten te zetten en probeer acteur Jeroen Perceval (bekend van onder meer ‘De Dag’, nvdr) te strikken om mij te spelen. De bedoeling is om in de zomer van 2020 van start te gaan met de opnamen.’