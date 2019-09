Luc covert lied voor zijn eigen begrafenis in ‘Merci voor de muziek’ DBJ

00u00 0 TV Het meest aangrijpende verhaal uit de derde aflevering van 'Merci voor de muziek' is dat van de 57-jarige Luc. De ex-militair en muzikant is terminaal ziek en wil samen met Bart Peeters (59) een lied opnemen voor zijn eigen begrafenis.

"Dat was een zeer bijzondere vraag, waar we natuurlijk met de grootste zorg mee om zijn gegaan", zegt Bart Peeters. "Toen ik de eerste keer naar Luc reed, vroeg ik me af hoe een man omgaat met zo'n situatie. Maar hij was zo inspirerend. Luc was eigenlijk meer bezig met het verdriet van zijn nabestaanden dan met zichzelf. Het klikte ook meteen tussen ons, het leek alsof ik hem al jaren kende."

Luc en Bart maakten een persoonlijke tekst op de tonen van 'Brother in Arms' van Dire Straits. "En dat moesten we snel doen, want veel tijd hadden we niet meer. Luc sprak van een deadline", zegt Bart. "Hij had ondanks zijn situatie zijn gevoel voor humor niet verloren."

Bitterzoet

Luc speelde ook zelf de pianobegeleiding in en nam nog een videoboodschap op voor zijn nabestaanden. "Je blijft daar toch over doormalen, hoor", aldus Peeters. "Luc was 57, ik word er binnenkort 60... Zijn dochters hebben ongeveer dezelfde leeftijd als die van mij... Dat is best confronterend. Het is een bitterzoet verhaal. Zo oneerlijk en onrechtvaardig, maar zijn strijdvaardigheid geeft de burger een gigantische injectie levensmoed."

