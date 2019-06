Luc Caals stopt met ‘Caals zingt Hazes’: “Maar níet omdat Gert Verhulst het wil!” Redactie

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Zijn André Hazes-kostuum hangt voorgoed aan de kapstok. Nochtans zei Luc Caals (66) niet zo lang geleden nog dat hij sowieso zou doorgaan, ondanks kritiek van Gert Verhulst. ‘Ik besef dat mijn timing nogal ongelukkig is’, zegt Luc.

Luc Caals kroop sinds 2005, één jaar na het overlijden van de Nederlandse volkszanger, regelmatig in de huid van André Hazes. Uit respect. ‘En m’n optredens zijn altijd een groot succes geweest’, vertelt Luc, ‘maar tegenwoordig is de belangstelling een pak minder. Bovendien draait de carrière van Andrés zoon op volle toeren. Híj heeft het werk van zijn vader verdergezet, dus kan ik er beter mee ophouden.’

Rustiger aan doen

Luc blijft tijdens zijn comedyshows wel liedjes van Hazes zingen. ‘De mensen verwachten dat nu eenmaal van mij’, klinkt het. ‘Het is heel mooi geweest, maar ik word er 67 en wil het wat rustiger aan doen. Door te stoppen met mijn Hazes-repertoire heb ik wat meer tijd voor mijn kinderen en kleinkinderen. Ik ben net voor de vierde keer bompa geworden, en zo’n nieuw leven in de familie blijft het grootste geluk.’

‘Dit is lijkenpikkerij’

Dat Luc Caals zijn Hazes-­shows voor bekeken houdt, roept evenwel vragen op. Recent haalde Gert Verhulst in Dag Allemaal nog zwaar

uit naar artiesten die de ­nummers van André zaliger coveren. ‘Er zijn meerdere mensen, ook bij ons, die teren op wat Andrés vader gedaan heeft. En de meesten doen dat niet goed. Lijkenpikkerij vind ik dat, vergeef me het woord. Daarom vind ik dat André (Junior, nvdr) de enige is die recht heeft op dat repertoire.’

Luc weerde zich toen als een duivel in een wijwatervat, en liet optekenen dat hij ‘zich niet aangesproken voelde door de commentaar van Gert ­Verhulst’.

Slechte timing

Is hij, met enige vertraging dan toch gezwicht, voor de kritiek van de Studio 100-baas? ­‘Helemaal niet’, zegt Luc nu stellig. ‘Ik stop écht niet met Hazes omdat Gert dat zo graag wil. Al besef ik dat iedereen dat nu wel zal denken. Laat ik het een ongelukkige samenloop van omstandigheden noemen. Als komiek heb ik wel een goeie timing, maar hier zit ik er toch naast. (lachje) Ik ben gewoon zelf tot het inzicht gekomen dat het na bijna vijftien jaar beter is om ermee te stoppen. Met shows die vollédig rond Andrés muziek draaien, toch. Op 22 juni ga ik in Theater Elckerlyc nog één keer met een volledig orkest Hazes-­liedjes brengen, maar daarna is het gedaan.’