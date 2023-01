Luc Appermont won in zijn carrière maar liefst 14 ‘Gouden Ogen’, maar waar zijn die nu? Showbits gaat op onderzoek

Showbizz KIJK. 'Temptation' Megan gearri­veerd in Dubai na rel om belastin­gen

‘Temptation Island’-ster Megan Desaever heeft flink wat problemen gekregen door haar uitspraken over het (niet) betalen van belastingen. Vorige week stond de politie bij haar op de stoep en sindsdien loopt er een onderzoek vanwege belastingfraude. Toch kijkt Megan naar een manier om niet meer te moeten betalen: verhuizen naar Dubai. “Ik wil zo snel mogelijk weg uit België zodat ze mij niet meer kunnen lastigvallen. Volgende week ga ik naar daar om een appartement te zoeken”, zei ze begin deze week. Amper één dag later was ze echter al voorzichtiger: “Ik en mijn vriend vertrekken donderdag op vakantie, maar we keren daarna terug. Maar ter plekke zullen we de opties eens bekijken.” Inmiddels zijn Megan en haar vriend gearriveerd in het emiraat en klaar om aan hun zoektocht te beginnen.

27 januari