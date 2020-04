Luc Appermont over zijn huwelijksreis naar Indonesië: “Die goeroe... ‘In de gloria’ was er niets tegen” Jacob De Bruyne

30 april 2020

10u00 0 tv Ze zijn inmiddels vijf jaar getrouwd, maar een echte huwelijksreis beleefden Luc Appermont (70) en Bart Kaëll (59) nog niet. Daar komt in de slotaflevering van ‘Luc & Bart - Een Paar Apart’ verandering in. De twee reizen naar Indonesië, waar Luc zijn ogen wijd opentrok.



“Wat me het meest is bijgebleven is ongetwijfeld het bezoek aan een schooltje in de sloppenwijken van Jakarta”, zegt Luc. “We hadden kleinigheden bij als schoolschriften en pennen, maar dat Bart met de kinderen ‘Mooi weer vandaag’ zong, vond ik echt een emotioneel moment. Het leven in die buurten greep me naar de keel. Ik durf het bijna niet zeggen, maar die mensen leefden daar onder de grond alles ratten bij elkaar.”

Zijn jullie doorgaans reizigers?

Dat valt best mee. Ikzelf ben niet echt een avontuurlijk type. Bart is vooral diegene die alles uitprobeert.

Klopt het dat jullie vroeger in aparte rijen en met pet en zonnebril aanschoven in de luchthaven?

Neen, dat zijn echt legendes. We namen op hotel ook geen kamers op aparte verdiepen of kwamen op events niet met opzet aan in andere wagens. Die dingen zijn allemaal niet waar. De vorige keer dat we een vliegtuig namen stonden Bart en ik wel aan te schuiven met een pet en Bart had misschien wel zijn bril op. Dat was toen best grappig, want het was vijf uur ‘s morgens en in een andere rij zagen we plots Karen Damen met een gigantische zonnebril staan. We keken in elkaar ogen en moesten ontzettend lachen. Sindsdien weten we: als er om een ontiegelijk vroeg uur iemand op de luchthaven in de rij staat met een zonnebril en pet is het waarschijnlijk een BV (lacht).

Jullie brachten in Bali ook een bezoekje aan een spirituele goeroe, die zichzelf Henkie noemde.

(Lacht). Ja dat klopt. Indonesië heeft een Nederlands verleden, daardoor had die man zo’n opmerkelijke naam. Hij kon zelfs nog een paar woorden Nederlands. Maar veel hebben Bart en ik daar niet van opgestoken hoor, buiten dan dat je er best weg blijft. We moesten hem een stuk teennagel geven en wat hoofdhaar dat hij dan in een meer dompelde, waarna we onze voeten moesten wassen. Heel vreemd allemaal, ‘In de gloria’ was er niets tegen.

Tot slot. In de aflevering geeft Bart ook toe dat hij een teleshopping verslaving heeft. Zo kocht hij voor zichzelf een lichtgevend master, voor jou stelde hij een driepotige wandelstok voor. Al gekregen?

(Lacht) Nee. En de dag dat die binnen komt, vliegt die in drie stukken buiten. De stok dan, he. Nee, die verslaving van hem kan best vermoeiend zijn. Hij deelt die trouwens met Gert Verhulst, die twee wisselen zelfs spullen uit. Gelukkig is het nooit zo erg geworden als die stok.

Luc & Bart - Een Paar Apart, 21u05 op VTM.



