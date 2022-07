Luc Appermont en Bart Kaëll tonen voor het eerst hun droomvilla: “Hier hebben we jaren naar gezocht. Op deze plek komt alles samen”

“Hiervoor hebben we het gedaan.” Luc Appermont en Bart Kaëll glimlachen terwijl ze, leunend op de reling van hun terras, van het uitzicht genieten. In de verte weerkaatst de zon op de golven van de Middellandse Zee, onder hen liggen witte vakantievilla’s als een lappendeken verspreid tussen het groen van de bomen. De tweede aflevering van haar HLN originalreeks brengt Birgit van Mol (54) naar de Costa Blanca, waar Luc Appermont en - nu al 44 jaar zijn wederhelft - Bart Kaëll al jaren vakantie vieren.

“Het was fijn om Birgit te verwelkomen”, zegt Luc over haar bezoek. “We ontvangen niet iedereen, maar voor een klassedame als Birgit maken we graag een uitzondering. Ons huis in Spanje is voor ons een baken van rust. We hebben er jaren naar gezocht en hebben tientallen panden bezocht in Frankrijk, Spanje en Italië, maar op deze plek komt alles samen. Zicht op zee, maar ook op de bergen en dat is wat Bart per se wilde.”

Zelf poetsen

Het koppel verbouwde een villa uit de jaren zeventig tot een prachtig paradijsje met zwembad, drie slaapkamers, drie badkamers, buitenbar en een muziekstudio voor Bart. “Het was een verfomfaaid huis met een stukje rieten dak toen we het de eerste keer zagen”, vertelt Luc. “Intussen is het helemaal geworden wat we wilden terwijl de charme is gebleven.”

“Elke keer als we hier de sleutel in het slot draaien voelt het als thuiskomen”, vervolgt de gelauwerde presentator. “We gaan weleens op uitstap naar bijvoorbeeld Valencia, maar we genieten hier nog meer van de pure rust en een wandeling in de bergen.” Al is er aan een huis ook altijd werk. “Poetsen doen we zelf, maar we hebben een tuinman om de tuin de onderhouden”, klinkt het. “Verder zijn er in een huis altijd wel klusjes en moet er bijvoorbeeld weleens een elektricien komen. Maar op je gemakje bezig zijn in een huis is ook een vorm van vakantie.”

90 jaar carrière

De ouders van Bart hadden ook een appartementje in Spanje, het was de charmezanger die de interesse voor een huisje in het buitenland bij Luc aanwakkerde. De twee konden hun droomstekje rond de eeuwwisseling voor een goeie prijs op de kop tikken. “Geld helpt om te bekomen wat je zelf leuk vindt, maar we hebben er ook hard voor gewerkt, het is niet naar ons toegevlogen”, zegt Bart. “Als je onze carrières optelt - die van mij 40 jaar, die van Luc 50 jaar - komen we aan negentig jaar in totaal, dat is toch wat.”

Leerden we tot slot bij over de dagelijkse gewoonten van het showbizzkoppel. Er passeert geen enkele dag dat Luc Appermont geen taart eet. “(lacht) Een Limburgse gewoonte, vrees ik”, zegt de presentator. “Al moet ik wel zeggen dat de vlaaien in Spanje niet zo goed zijn als bij ons in Limburg. Vroeger was er niet ver een Belgische bakker die ze even goed maakte, maar die is al even gestopt dus ik moet nog eens een nieuw adres zoeken.”

