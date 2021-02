Luc Appermont en Bart Kaëll over de struikelblokken in hun relatie: “Ik wilde heel graag kinderen, Bart niet...”

ShowbizzOf je nu een jong koppel bent of al een eeuwigheid samen: de liefde blijft een uitdaging. In deze valentijnsmaand vertellen vier bekende koppels openhartig over de struikelblokken in hun relatie. Die zijn er bij Luc Appermont (71) en Bart Kaëll (60) na een relatie van meer dan 40 jaar nog amper. Ze blikken terug op het begin van hun liefde en de evolutie die ze als koppel hebben gekend. “Er was ons grote leeftijdsverschil, ik was bekend... Toch zijn we samengekomen, alsof het zo moest zijn.” Al wil dat niet zeggen dat er geen pijnpunten zijn...