Luc Appermont en Bart Kaëll oefenen al elke dag in loslaten: “Ik wil geen 5 minuten langer leven dan hij”

ShowbizzZaterdag waren Luc Appermont (71) en Bart Kaëll (60) te gast in ‘De Boshut’, het Radio 1-programma met Annemie Peeters. Ze praatten er over hoe moeilijk het zou zijn om elkaar noodgedwongen los te laten.

Annemie Peeters kreeg zaterdag in ‘De Boshut' het gezelschap van Luc Appermont. Die bracht als gast z'n partner Bart Kaëll mee. “Wij zijn bijna met elkaar vergroeid”, lachte de zanger. “Wij zijn gelukkig samen en als we niet samen zijn, bellen we elkaar constant.”

Maar wat dan als één van hen alleen komt te staan? “Ik denk niet dat ik dan nog zou kunnen functioneren", zei Bart. “Soms staan we stil bij die gedachte: ‘Wat gebeurt er later?’" Vooral Luc vindt het belangrijk om al over de toekomst na te denken, vertelde hij. “Ik probeer hem ervan te overtuigen, want ik ben 10/11 jaar ouder. We moeten elkaar leren loslaten en wij oefenen daar al alle dagen op. Dan proberen we ons in onze gedachten te overtuigen: ‘Iedereen komt alleen op de wereld, iedereen vertrekt alleen. Je kan alleen maar koesteren dat je een mooie tijd hebt kunnen delen met iemand die je graag hebt.‘” Bart heeft het daar moeilijker mee, gaf hij toe. “Ik zou geen vijf minuten langer willen leven dan Luc. Samen kunnen gaan, dat is toch schoon?" Waarop Luc reageerde: “Wat zeg jij nu? Jij moet voort met je leven en een jongere man zoeken, een van tien jaar jonger."

Er is wel één troost: na al die jaren denken de twee mannen haast synchroon. “Soms hebben we al maanden niet meer over iets gepraat, en dan begin ik er weer over en zegt Bart: ‘Ik zat net hetzelfde te denken!’ Dus ik troost mij met de gedachte dat als hij er niet meer is, hij identiek hetzelfde zou zeggen of denken als wat ik op dat moment denk. Dat vind ik een troostende gedachte. Mij maakt dat blij”, besloot Luc.

