Luc Appermont en Bart Kaëll maken nieuwe versie van populaire VTM-quiz ‘Waagstuk’ op Joe

Appermont presenteerde het populaire spelletjesprogramma in de jaren 90 op VTM. In tegenstelling tot andere quizzen was het hierbij de bedoeling om de vraag in plaats van het antwoord te raden. Samen met z’n wederhelft Bart maakt hij dus nu een tijdelijke radioversie voor Joe, onder de naam ‘Plaagstuk’. “Want plaagstoten kenmerken onze relatie”, zegt Luc in Het Nieuwsblad. “Zo zijn we gewoon. Bart zegt terecht dat plagen liefde vragen is.”