Exclusief voor abonnees Luc Appermont en Bart Kaëll blikken terug op 40 jaar samen: “Toen Bart telefoon kreeg dat hij Willy Sommers moest vervangen, weigerde hij” Redactie

23 april 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 2 Showbizz Showbizzkoppel Luc Appermont (69) en Bart Kaëll (58), allebei blikken ze met een warm gevoel terug op hun VTM-periode. Al is die voor de ene wel op een iets zuiverdere noot geëindigd dan voor de andere. Maar wie weet stappen Bart en Luc straks weer door de grote poort naar binnen. “We zijn in gesprek met een zender om een programma te maken”, onthullen ze in Dag Allemaal. “Met z’n tweeën, ja.”



Na een aflevering van ‘Klasgenoten’ waarin hij te gast was, werd Bart Kaëll - die toen de ‘Mini Playbackshow’ presenteerde - door Guido Depraetere zaliger apart genomen. Of hij zijn levensgezel Luc Appermont niet kon overtuigen om de overstap van de toenmalige BRT naar VTM te maken. “Dat gaat Luc nooit doen. Daar is hij veel te honkvast voor”, herinnert Bart zich zijn antwoord nog. ‘Ja, maar doe toch uw best om hem te overtuigen’, repliceerde Guido. Ze wilden Luc er echt héél graag bij.”

