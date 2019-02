Luc Appermont & Bart Kaëll, liefdespartners en gewezen VTM-collega’s, werken samen aan eigen programma Wim Nijsten

17 februari 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Showbizzkoppel Luc Appermont (69) en Bart Kaëll (58), allebei blikken ze met een warm gevoel terug op hun VTM-periode. Al is die voor de ene wel op een iets zuiverdere noot geëindigd dan voor de andere. Maar wie weet stappen Bart en Luc straks weer door de grote poort naar binnen. “We zijn in gesprek met een zender om een programma te maken”, onthullen ze in Dag Allemaal. “Met z’n tweeën, ja.”

Na een aflevering van ‘Klasgenoten’ waarin hij te gast was, werd Bart Kaëll - die toen de ‘Mini Playbackshow’ presenteerde - door Guido Depraetere zaliger apart genomen. Of hij zijn levensgezel Luc Appermont niet kon overtuigen om de overstap van de toenmalige BRT naar VTM te maken. ‘‘Dat gaat Luc nooit doen. Daar is hij veel te honkvast voor’’, herinnert Bart zich zijn antwoord nog. ‘‘Ja, maar doe toch uw best om hem te overtuigen’’, repliceerde Guido. Ze wilden Luc er echt héél graag bij.’

En hééft Bart zijn best gedaan om jou zover te krijgen, Luc?

Luc: Hij heeft gewoon tegen mij gezegd dat ze wilden praten. Dat gesprek kwam eigenlijk op een goed moment. Ik was pas veertig geworden en had er bij de BRT net twee seizoenen van ‘Sterrenwacht’ op zitten. Verder had ik weinig vooruitzichten. Mike stelde mij meteen twéé programma’s voor: ‘Waagstuk’ en m’n eigen talkshow, ‘Luc’.

Een unieke kans.

Luc: Dat was inderdaad een geweldig vooruitzicht. Maar toch had ik het moeilijk om afscheid te nemen van de BRT. Toen sprak Mike de legendarische woorden uit: ‘Hebt ge iets met dat gebouw? Nee? Met de studio’s dan? Ook niet? Wat is dan wel het probleem? De mensen? Maar die kunt ge toch ook buiten het werk blijven zien?’ (lacht)

Hoe reageerden jouw bazen bij de ­openbare omroep toen jij je afscheid aankondigde?

