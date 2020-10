‘Love Island’-winnaars Denzel en Aleksandra uit elkaar: “We pasten niet samen”

“Met pijn in het hart moet ik meedelen dat Denzel en ik besloten hebben om niet verder te gaan met onze relatie”, schrijft Aleksandra in haar Instagram Stories. “We weten dat we hiermee velen teleurstellen. We zijn zelf ook teleurgesteld, maar we zijn toch tot de conclusie gekomen dat we niet samen passen. Ik wil binnenkort hier zeker meer over vertellen, maar nu liever nog even niet. Ik hoop op jullie begrip daarvoor. We gaan uit elkaar als goeie vrienden en er is geen sprake van ruzie of erge dingen die gebeurd zijn.”