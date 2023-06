‘Love Island’-koppel Fé en Lennert uit elkaar: “We zien dingen anders dan voorheen”

“Het doet me pijn om dit te typen, maar Fé en ik zijn sinds kort uit elkaar”, opent Lennert z’n bericht. “Ik denk dat we misschien toch net de dingen wat anders zien dan voorheen. Ik vind het zelf zeer moeilijk om te verwoorden. Ik hou nog steeds van haar, en gun haar echt de wereld. Soms gaan de dingen nu eenmaal niet zoals ze zouden moeten.”

Ook Fé loste een gelijkaardig statement voor haar volgers. “Met heel veel pijn in mijn hart moet ik jullie vertellen dat Lennert en ik uit elkaar zijn”, schrijft ze. “Helaas hebben we toch een andere visie op het leven, en de toekomst. Dit hadden we op voorhand nooit kunnen voorzien. We houden nog steeds van elkaar, en gunnen elkaar het beste. Ik ben er helemaal kapot van. Ik hoop op rust en begrip.”

Samenwonen in België

Tijdens hun passage op ‘Love Island’ bleek de liefde nochtans evident voor Fé en Lennert. Toen de brunete de villa betrad als bombshell, was Lennert onmiddellijk van z’n sokken geblazen. Die klik bleef ook na het programma duren: zo vertelde het Nederlands-Belgische koppel tijdens de ‘Love Island Valentine’s Reunion’ dat ze gingen samenwonen. Fé maakte de oversteek naar ons land. “Het is spannend”, vertelde ze indertijd. “Ik laat alles achter, en dat is een grote stap. Maar ik heb daar wel bewust voor gekozen. Ik hecht niet per se waarde aan de plek waar ik nu woon, en ook qua werk was het voor mij makkelijker.”