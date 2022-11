‘Love Actually’-sterren vieren 20-jarig jubileum iconische kerstkomedie

Onder anderen acteurs Emma Thompson (63), Hugh Grant (62), Bill Nighy (72) en Laura Linney (58) werken mee aan de special, waar de eerste beelden van zijn vrijgegeven. Ze worden in ‘The laughter & secrets of Love actually: 20 years later’ geïnterviewd door journaliste Diane Sawyer, die ook spreekt met regisseur Richard Curtis. In de jubileumshow zal worden “gekeken naar hoe de film een geliefde kersttraditie en een wereldwijde sensatie werd, met nieuw inzicht in de geheimen achter de schermen en iconische scènes”. In de eerste beelden blikt Hugh Grant, die premier David speelde in de film, terug op de nu beroemde dansscène in Downing Street. Die scène was bijna geschrapt. “Ik zag ze in het script en dacht: ik haat het om dat te doen.”