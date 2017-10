Louise uit 'Familie' is dolverliefd Actrice Sarah-Lynn Clerckx is smoorverliefd, en dat mag iedereen nu ook weten. Tijdens de première van de musical 'Roodkapje' heeft Louise uit 'Familie' haar vriend Philippe dan ook voor het eerst officieel meegenomen op een rode loper. CD TDS

15u42 0 Dieter Bacquaert

Sarah-Lynn, die dit jaar achttien werd, en Philippe zijn intussen al zo'n vijf maanden samen. De twee leerden elkaar kennen op het eindejaarsbal van haar school. "Hij viel mij meteen op", vertelde Sarah-Lynn daar al over in Dag Allemaal. "Maar wij hebben die avond amper iets tegen elkaar gezegd. Enkele dagen later heb ik hem een berichtje gestuurd via Facebook. Echt iets superstoms, in de aard van: 'Hey, herken ik jou niet ergens van?' Zo zijn wij aan de praat geraakt. Philippe wist niet wie ik was, want hij kijkt niet naar 'Familie'." Philippe is voor de actrice het haar "eerste echte vriendje".

Leuk detail: Sarah-Lynn is letterlijk als een blok gevallen voor Philippe, want tijdens hun eerste date kwamen Sarah-Lynn en Philippe ten val met hun fiets. Op de sociale media krijgt het koppel alvast heel wat goedkeurende reacties van fans. "Supperschattig", schrijft iemand. Of ook: "Wat een droomkoppel!"