Louis Vuitton trekt Michael Jackson-collectie terug Redactie

15 maart 2019

21u55

Bron: ad.nl 0 Showbizz Louis Vuitton heeft alle kleding met een Michael Jackson-thema uit de herenzomercollectie teruggetrokken. Het Franse modehuis heeft dat besloten na het verschijnen van de documentaire ‘Leaving Neverland’, waarin de popster wordt beschuldigd van misbruik.

De collectie werd in januari op de Paris Fashion Week getoond en moest eigenlijk in juni in de winkels liggen. Tijdens de show in Parijs werd een ode aan Michael Jackson gebracht. “Ik ben mij ervan bewust dat mijn show als ongepast kan worden gezien in het licht van deze documentaire’’, zegt ontwerper Virgil Abloh in een verklaring. “Ik veroordeel iedere vorm van kindermisbruik, geweld en onrechtmatig gedrag.’’

De Jackson-collectie bestond onder meer uit T-shirts waarop de dansende voeten van de zanger stonden. Het terugtrekken van de kleding heeft naar verwachting geen grote gevolgen voor Louis Vuitton. De herenlijn neemt relatief gezien maar een klein gedeelte in binnen het modehuis.

Starbucks

De Amerikaanse koffieketen Starbucks maakte gisteren bekend de muziek van Michael Jackson uit zijn Spotify-lijst te hebben gehaald. Dit na een klacht van een bezoeker over de Jackson-nummers die op de achtergrond waren te horen.

De docu ‘Leaving Neverland’ was vorige week vrijdag te zien op Canvas. De uitzending bijna een half miljoen kijkers. In de documentaire, die op sociale media gemengde reacties kreeg, wordt de in 2009 overleden King of Pop beschuldigd van kindermisbruik.