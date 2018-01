Louis Talpe wordt fitnessinstructeur bij Basic Fit EVDB

17u55 2 Foto Klaas De Scheirder Showbizz Acteur Louis Talpe als jouw fitnessinstructeur, klinkt dat als muziek in de oren? Dan heb je geluk! Vanaf 2 januari kan je in elke Basic Fit in België terecht voor trainingsvideo's waarin Louis Talpe je aanmoedigt en begeleidt bij je work-out.

Talpe is een groot sportliefhebber, zo vertelde hij onlangs nog in Story. "In mijn jeugd heb ik wel verschillende sporten beoefend, maar ik heb mij nooit geconcentreerd op één discipline. En daar heb ik geen spijt van, want ik acteer veel te graag. Bovendien kan je als acteur langer meedraaien dan als topsporter." Een leven zonder sport is wel ondenkbaar. "Ik moet sporten om gelukkig te kunnen zijn. Als ik enkele dagen geen beweging heb, kan ik echt chagrijnig uit de hoek komen. Sporten maakt van mij een aangenamer mens en geeft mij het gevoel dat ik alles aankan."