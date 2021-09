Louis Talpe maakt geslacht van zijn tweede kindje bekend

ShowbizzVorige week liet Louis Talpe (40) via Instagram weten dat zijn vrouw Tiffany in verwachting is van hun tweede kindje. Vandaag heeft de ‘Onder Vuur’-acteur alvast een update voor ons. Louis maakte namelijk zonet het geslacht van zijn toekomstige kleine spruit bekend.

“Mogen we gokken?”, klonk het enthousiast bij James Cooke in ‘De Cooke & Verhulst Show’. “Ik denk een jongen.” Cooke was bovendien niet de enige die dacht dat het om een zoontje ging. Gert Verhulst en Tine Embrechts dachten er net zo over. “Drie keer goed”, laat de ‘Onder Vuur’-acteur weten.“Maar ik heb aan Tiffany wel gevraagd of ik het mocht vertellen.” Lion, het 1-jarige zoontje van Louis en Tiffany, krijgt er binnenkort dus een broertje bij. De vrouw van de acteur is namelijk voor de tweede keer zwanger van een jongen. Normaal gezien moet Tiffany in maart bevallen

Vorige week deelde Louis Talpe op Instagram een foto waarop te zien is hoe hij samen met zijn partner Tiffany en zijn zoontje Lion op stap is. Op het kiekje staan ook nog twee schattige pony’s. “Komende lente moeten we nog een extra pony opzadelen”, klonk het in het onderschrift. Het was niet de eerste keer dat Louis Talpe gebruik maakte van sociale media om dergelijk nieuws aan te kondigen. Ook bij de geboorte van zijn eerste kindje bracht hij zijn volgers op de hoogte via Instagram.

Louis trad in mei 2019 in het huwelijksbootje met Tiffany. De twee waren toen al twee jaar een koppel, en verloofden zich eind 2018, toen ze ongeveer een jaar samen waren. Enkele maanden later volgde nog een intieme plechtigheid in het geboortedorp van Tiffany in Zweden.

