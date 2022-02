Louis Talpe is opnieuw papa geworden

ShowbizzLouis Talpe (40) is opnieuw papa geworden. De acteur maakte het heuglijke nieuws zelf bekend op Instagram. “We voelen ons gezegend om je in onze armen te houden”, klinkt het bij de foto die de kersverse vader deelde op het platform.

“Net zoals de storm kwam ook jij ongeduldig, krachtig en op volle snelheid. Je mama is een superheld”, klinkt het verder nog bij de foto. Het zoontje van Louis Talpe kwam wel enkele dagen geleden, op 18 februari, al op de wereld. De acteur maakte meteen ook nog de naam van zijn zoontje bekend: Phoenix. Dat Louis Talpe opnieuw vader geworden is van een zoon komt niet als een verrassing. De ‘Onder Vuur’-acteur maakte eind september al bekend dat zijn partner Tiffany in verwachting was van een jongen. Talpe bevestigde het nieuws destijds in een aflevering van ‘De Cooke & Verhulst Show’. Samen met zijn echtgenote heeft Louis ook al een zoontje: Lion.

In de reacties onder de foto stromen er ondertussen heel wat felicitaties binnen. “Awwwww proficiat!”, klinkt het bij Kato van The Starlings. Zita Wauters reageerde op haar beurt met een reeks rode hartjes. Pieter Loridon schreef dan weer het volgende: “Congrats toppers.”

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Louis Talpe (@louistalpe1) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Begin september maakte Louis Talpe via Instagram bekend dat zijn echtgenote opnieuw in verwachting was. De acteur deelde op het platform een foto waarop te zien is hoe hij samen met zijn partner Tiffany en zijn zoontje Lion op stap is. Op het kiekje staan ook nog twee schattige pony’s. “Komende lente moeten we nog een extra pony opzadelen”, staat er te lezen in het onderschrift. Het was niet de eerste keer dat Louis gebruik maakte van sociale media om dergelijk nieuws aan te kondigen. Ook bij de geboorte van zijn eerste kindje, Lion, bracht hij zijn volgers op de hoogte via Instagram.

Louis trad in mei 2019 in het huwelijksbootje met Tiffany. De twee waren toen al twee jaar een koppel, en verloofden zich eind 2018, toen ze ongeveer een jaar samen waren. Enkele maanden later volgde nog een intieme plechtigheid in het geboortedorp van Tiffany in Zweden.

LEES OOK: