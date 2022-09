Louis Talpe heeft rol beet in nieuwe Netflixfilm ‘Oei, ik groei’

Celebrities Jennifer Lawrence getuigt over twee miskramen: “Ik was eigenlijk van plan om voor abortus te kiezen”

‘Passengers’-actrice Jennifer Lawrence (32) mag zich sinds februari voor het eerst mama noemen. Ze stak het nooit onder stoelen of banken dat ze een grote kinderwens had, al raakte die niet op één-twee-drie vervuld. Aan ‘Vogue’ vertelde ze over de twee miskramen die ze moest doorstaan en hoe de beruchte afschaffing van de ‘Roe vs. Wade’-wet haar aan het denken zette toen ze zwanger was. “Soms bedacht ik me: ‘Wat als ik hiertoe gedwongen zou worden?’”

6 september