Louis Talpe en kersverse echtgenote Tiffany amuseren zich in Francorchamps: “Racen zit in de familie” MVO

30 augustus 2019

18u04 0 Showbizz Acteur Louis Talpe en zijn kersverse echtgenote Tiffany Ling-Vannerus gingen samen racewagens spotten in Francorchamps, waar momenteel de Formule 1 aan de gang is.

Ze hadden er onder andere een meet & greet met het Red Bull Formule 1-team. Daarnaast brachten ze een bezoekje aan de paddock, het atelier waar de racewagens voorbereid of hersteld worden. “Er is niks beter dan een paddock visit bij één van de topteams van Formule 1 Racing, namelijk Red Bull”, aldus Louis. “Om alles zo eens van zo dichtbij te zien. Formule 1 en racing in het algemeen is iets dat al lang meegaat in onze familie. Mijn papa is piloot geweest en mijn 2 broers racen ook. Om dit van dichtbij te zien, is echt uniek, zeker op het mooiste circuit ter wereld.”