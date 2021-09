Louis Talpe deed zelf zijn gevaarlijke stunts in 'Onder vuur’: "125 meter hoog denk je toch even aan vrouw en kind”

Royalty Prins Albert van Monaco reageert voor het eerst op geruchten over scheiding: “Charlene ging níét in balling­schap”

9 september Staan prins Albert (63) van Monaco en Charlène (43) op scheiden? Door het langdurige verblijf van de prinses in haar geboorteland Zuid-Afrika is er de laatste weken al heel wat twijfel ontstaan over hun huwelijk. Zo zou Charlène gevlucht zijn omdat ondertussen aan het licht kwam dat Albert nóg een buitenechtelijk kind had verwekt. In het Amerikaanse magazine ‘People’ reageert de vorst nu voor het eerst zélf op alle geruchten.