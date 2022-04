Louis en Hubert uit ‘Don't Worry Be Happy’: “Wij willen niet eindigen zoals boer Charel”

Hoe zou het zijn met Louis en Hubert uit ‘Don’t Worry Be Happy’? Jarne zoekt hen op op hun erf in Opwijk. De twee boeren zijn geweldig populair sinds ze op tv komen. Het is er werkelijk de zoete inval, ook van vrouwelijke fans. Maar een lief zoeken ze niet. “We willen niet eindigen zoals boer Charel”, vertellen ze in een nieuwe Showbits. Boer Charel werd midden jaren ‘90 wereldberoemd in Vlaanderen dankzij reportagemaker Paul Jambers. Kort voor z’n dood trouwde hij met een veel jongere vrouw, die volgens kwatongen alleen uit was op z’n geld.