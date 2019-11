Louis de Vries schrijft z’n rijke memoires als muziekmanager en voetbalmakelaar neer: “Ferre Grignard kon een wereldster zijn, maar z’n grootste zorg was of er Stella van ‘t vat was” Erlend Hamerlijnck

16 november 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Z’n oom was een trompettist met wereldfaam, z’n vader overleefde de gruwel van Auschwitz. Zelf was hij manager van Ferre Grignard en The Pebbles, haalde hij Jimi Hendrix en Pink Floyd naar ons land, en was hij als voorzitter van Royal Antwerp en als spelersmakelaar ook een grote naam in de voetbalwereld. Het levensverhaal van Sporting Lokeren-voorzitter Louis De Vries (73) staat nu te boek in z’n autobiografie ‘Mijn levens’.

Wie op YouTube de naam Louis De Vries intikt, stoot op een zwart-witfilmpje waarin een virtuoze trompettist in witte smoking de sterren van de hemel speelt. Hij lijkt wat op de man die we ontmoeten in het voetbalstadion van Sporting Lokeren. En da’s geen toeval. “Die naamgenoot is wijlen mijn oom, de broer van mijn pa Jack”, zegt Louis De Vries, die amper zestig oogt en praat met het enthousiasme van een twintiger, in Dag Allemaal. “Hij werd de blanke Louis Armstrong genoemd. Mijn vader en oom hadden samen een orkest waarmee ze in de jaren 20 en 30 Europa plat speelden. Zij waren de popsterren van toen. In 1935 is mijn oom verongelukt. Daarom vernoemde mijn vader zijn tweede zoon naar z’n broer.”

En dat ben jij?

Nee, ik ben pas geboren na de oorlog, als enig kind. De eerste vrouw van mijn vader en hun twee zoontjes zijn omgebracht in Auschwitz. Mijn vader was zelf ook op transport gezet in Kamp Westerbork (de Nederlandse evenknie van onze Dossin-kazerne, nvdr), maar in ­Auschwitz werd hij apart genomen omdat hij zo’n fenomenale muzikant was. Hij moest er met de Musikkappelle vrolijke deuntjes spelen, terwijl de andere joden naar de gaskamers werden gestuurd.

Heeft je vader de oorlog overleefd omdat hij zo’n goede muzikant was?

(knikt) Én omdat hij een enorme wil had om te leven. Ik herinner me dat ik als kind van zes wakker werd omdat mijn vader aan de keukentafel zat te huilen en te schreeuwen ‘Ik wil niet dood!’ Maar het is een feit: zonder zijn muzikale genen had m’n vader de oorlog niet overleefd en was ik nooit geboren. Ik denk dat hij me juist daarom met zoveel liefde heeft grootgebracht.

Praatte hij met jou over de oorlog?

Weinig, en al zeker niet over de echte verschrikkingen. Hij had zijn vrouw verloren, zijn kinderen, zijn ouders... En toch bleef hij een optimist. Na de oorlog kon hij het niet meer aan om op te treden, maar hij bleef wel naar concerten gaan en dan nam hij me altijd mee.

Wat voor concerten?

In Antwerpen, in zaal Oud België, traden alle wereldsterren op. Dan nam mijn vader me mee backstage en werd hij omhelsd door Louis Armstrong. Daar was ik enorm van onder de indruk. ‘Amai, die kent mijn pa!’ Pas op, hij was even gepassioneerd door het voetbal. Soms reed hij uren met de auto omdat hij wilde dat ik een goede voetballer zag spelen.

Wilde hij dat jij ook voetballer werd?

Mijn ouders hebben me zelf mijn weg laten zoeken, maar op mijn negende ben ik beginnen te spelen bij den Antwerp. Na een blessure op mijn 17de en een medische fout was ik al blij dat ze mijn been niet moesten afzetten. ‘Ik zal me maar toeleggen op de muziek’, dacht ik en ik begon avondjes te organiseren met jazz-musici die later groot zijn geworden, zoals Toots Thielemans. Ik heb altijd het talent gehad om talent te herkennen. Zo hoorde ik Ferre Grignard in De Muze, en was ik verkocht. Ik werd zijn manager. Al was Ferre eigenlijk niet te managen. (lachje)

Ferres ‘Ring, Ring, I’ve Got To Sing’ wordt nog steeds gedraaid op de radio.

Ferre was een natuurtalent. Hoe zat of stoned hij ook was, hij zong altijd fenomenaal goed. Hij improviseerde constant, want hij kende niet eens zijn eigen teksten. Hij speelde ooit in L’Olympia in Parijs. Françoise Hardy kwam z’n handtekening ­vragen, maar het enige wat Ferre interesseerde was of ze ergens Stella van het vat hadden. (lachje) Hij had zoveel meer kunnen bereiken...

Talent alleen volstaat niet, bedoel je.

En omgekeerd. Ik hoorde toevallig het nummer ‘Chirpy Chirpy Cheep Cheep’ van Middle of the Road en wist direct dat het een hit kon worden. Ik ben hen gaan opzoeken in Rome, waar ze amper te eten hadden. Ik werd hun manager en we veroverden samen de wereld, maar muzikaal stelde die groep niet zoveel voor.

The Pebbles, die hadden volgens mij wel een wereldgroep moeten worden. Live speelden die iedereen van het podium. Ik wilde met hen naar Londen of New York, maar zij waren tevreden hier, thuis in Hoboken. Ze kwamen goed rond met hun optredens in Hansbeke en Maasmechelen.

Als concertpromotor introduceerde je internationale acts bij ons zoals Jimi Hendrix, Pink Floyd, Procol Harum...

Ik heb Jimi Hendrix niet ontdekt, hoor. Hij zat in Londen, maar door problemen met zijn visum moest hij even Engeland uit. Ik regelde dan maar een optreden voor hem waar misschien vijftien man op afkwam. (lacht) Kort daarop werd hij een ster en vier jaar later was hij dood. Jimi was een doodgewone gast. Een uniek talent, maar door foute vrienden en drugs is het tragisch afgelopen met hem.

Heb je naast de rock-’n-roll zelf ook genoten van de bijbehorende seks en drugs?

Daar ben ik te gedisciplineerd voor. Ik drink niet eens. Groupies heb ik wel gezien, meisjes die zwaaiden met hun maandstrip en riepen: ‘Ik neem de pil!’ Of niet, want ik herinner me een optreden van The Sweet in Turnhout. De meisjes stonden te wachten op hun beurt om de kleedkamer van die mannen binnen te gaan. Ik wilde niet weten wat daar gebeurde, maar vernam het toch. Na afloop zei er één tegen mij: ‘Het was plezant, maar of het nog plezant zal zijn over negen maanden weet ik niet.’ (lachje)

Je verliet de muziekwereld, eerst om manager van Antwerp en later spelersmakelaar te worden.

Bij Antwerp verdiende ik amper een fractie van wat de showbizz opbracht. Maar ik heb nooit louter voor het geld gewerkt.

Na je tijd als voetbalmakelaar haalde je wel Tina Turner nog naar België.

Dat was anders, Tina had zoveel miserie meegemaakt met haar man Ike. Ze is een podium­beest en was dankbaar voor elk optreden dat ze kreeg.

En dankzij al die podiumbeesten werd je rijk genoeg om een voetbalclub te kopen.

Ik ben helemaal niet rijk! Ik heb een appartement in Spanje, dat is het. Ik heb in de voorbije vijftig jaar wel wat knowhow vergaard. Ik hoop dat ik samen met de mensen van Sporting Lokeren iets kan opbouwen. Onze eerste opdracht is om de club zelfbedruipend te maken. Zolang we niet op het hoogste niveau, maar in 1B spelen, zal dat echter niet lukken.

Anderzijds is werken met jonge sporters heerlijk om te doen. Ik kom nog steeds elke ochtend met veel plezier hierheen.