Lou Deprijck (72) opnieuw getrouwd: "Als ik in België ben, gaat Paaan (32) rijst plukken" WN/SD

26 juni 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Lou Deprijck mag dan wel pas een WK-lied uit hebben, ook in zijn privéleven zit de 72-jarige zanger niet stil. Twee maanden geleden trouwde hij met de 40 jaar jongere, Thaise Paaan.

"In Cambodja, het land waar mijn echtgenote vandaag komt. Ze werkt als verpleegster, maar bezit ook enkele rijstvelden. Als ik in België ben, gaat zij rijst plukken", vertelt Deprijck aan Dag Allemaal.

Hij houdt er op z'n zachts gezegd een woelig liefdesleven aan over en geeft dan ook toe het moeilijk te hebben om trouw te blijven aan één vrouw. "Dit is ook al mijn derde huwelijk. Mijn eerste vrouw is gestorven aan kanker, mijn tweede vrouw, die ook de moeder is van mijn dochter, is zeven jaar geleden overleden in een brand in haar huis in Schaarbeek. Ik heb die vrouwen graag gezien, maar ik heb hen vaak bedrogen."

Opmerkelijk: Paaan (32) deelt haar leeftijd met zijn oudste dochter, die in Australië woont. "Ik heb eigenlijk vier dochters", vertelt hij. "De andere drie heb ik nooit erkend. Ik heb trouwens ook nog een zoon. Maar als ik daar meer over zeg, krijg ik problemen."