Lou Bru lijmt de brokken met vader Wout: “Binnenkort zoek ik papa op in Durbuy” FV

28 juli 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Proficiat heeft ze Wout (51) nog niet gewenst, nu die nog eens Proficiat heeft ze Wout (51) nog niet gewenst, nu die nog eens vader is geworden , maar Lou Bru (20) komt wel weer goed overeen met haar papa. Dat schrijft Dag Allemaal.

De verzoening is verrassend, want enkele weken geleden was Lou, die met mama Suzy en broer Boris in de Provence woont, niet mals voor haar vader in hetzelfde weekblad. De aankondiging dat Wouts vriendin Natassia (28) een kindje verwachtte, en vooral dan het feit dat ze dat nieuws niet persoonlijk van haar vader hoorde, vielen Lou zwaar. Met de nieuwe vriendin van haar vader botert het ook allerminst. “Sorry, maar ik zal haar nooit als ‘plusmama’ kunnen zien”, liet Lou toen optekenen. “Ze is amper 28 en nog maar net van school af. Ze heeft trouwens nooit geprobeerd om een band met mij op te bouwen. Die paar keer dat de gelegenheid zich voordeed om onze relatie te verbeteren, heeft ze die niet aangegrepen. Integendeel.”

Ze sprak zelfs over een verbroken contact, maar die brokken zijn intussen weer een beetje gelijmd. “Maar nu kunnen we weer over van alles en nog wat met elkaar praten”, zegt ze.

Lou heeft intussen met haar lief Hadrien een zaak opgestart. Ze toveren olievaten om tot kunstwerkjes, en komen er binnenkort enkele afleveren in België. “Dan ga ik zeker ook langs in Durbuy”, vertelt Lou, “om papa goeiedag te zeggen.”

Lees ook:

Nakend vaderschap van Wout Bru zorgt voor breuk met dochter Lou: “Natuurlijk heeft papa recht op een nieuw leven. Het probleem is die vrouw...”

Chef-kok Wout Bru moet zijn pasgeboren dochter Aimée vaak missen: “Ze is zo lief en rustig”