Lotte Vanwezemael over bodyshaming: “Toen ik op televisie kwam, had ik plots een dubbele kin”

Toen Lotte in 2019 deelnam aan ‘De slimste mens ter wereld’, was ze voor het eerst op televisie te zien. Toen kreeg ze online enkele reacties van bodyshaming. “Plots bleek ik een dubbele kin te hebben”, vertelt de seksuologe aan Het Nieuwsblad. “Dat was toch schrikken, want ik had dat nooit eerder meegemaakt. Er was ook iemand die zei: haar wenkbrauwen zien er niet uit. Automatisch denk je dan: wat is er mis met mijn wenkbrauwen? Dat nestelt zich dan in je hoofd, ook al weet je dat die kritiek nergens op slaat.”

Ook in ‘Dancing with the stars’ werd Lotte het slachtoffer van bodyshaming. Haar uiterlijk werd plots het mikpunt van haat. “Sorry, maar ik schrok toch ook als ik Lotte zag. Ze ziet er echt wel dik uit amai, daar mogen wel een paar kilootjes af”, reageerde iemand op sociale media. “Toen stak ik inwendig mijn middelvinger op en dacht ik: maakt mij niks uit", vertelt ze daar nu over. “In die wedstrijd heb ik mijn grenzen verlegd, fysiek en mentaal. Ik heb veel over mezelf geleerd. Het helpt ook om zelf naar een psycholoog te gaan. Als ik die opmerkingen over mijn gewicht drie jaar geleden had gekregen, had ik er veel feller mee ingezeten. Nu was ik alleen een beetje kwaad: mensen, waarom zou je iemand willen afbreken? Ik heb mijn stem gebruikt om dat duidelijk te maken: kijk toch uit met dat soort uitspraken.”