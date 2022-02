Lotte Vanwezemael heeft vrede met ‘Dancing With the Stars’-exit: “Komaf gemaakt met mijn pestverleden”

Lotte Vanwezemael (29) - als seksuologe vooral gekend van haar passage bij jongerenzender MNM en haar podcast ‘Lotte Gaat Diep’ - had er heel erg op gehoopt, maar een finaleplaats bij ‘Dancing With the Stars’ was zaterdag iets te hoog gegrepen. Door haar lage score in de vorige aflevering - waarbij Lotte voor de gelegenheid met Björk danste - kon ze de kloof met Jonatan Medart, Nora Gharib en Nina Derwael niet meer dichten. Nochtans zette de Limburgse afgelopen zaterdag alles op alles. Eerst met een energieke chachacha aan de zijde van danspartner Frank, waarbij zelfs een gekwetste voet Lotte niet kon stoppen. En vervolgens kreeg ze - samen met Frank en jurylid Jan Kooijman - iedereen stil met haar moderne dans. “Mijn lichaam, en dan vooral mijn voet, had verder dansen waarschijnlijk niet aangekund”, lacht Lotte. “Maar ik ben er wel met een knal uitgegaan. Zalig ook dat ik dit mocht doen met Frank en Jan. Zij zorgden ervoor dat ik mezelf écht heb getoond, als een mens van vlees en bloed. Deze dans wilde ik sowieso brengen. De boodschap erachter - dat er altijd licht is aan het einde van de tunnel - is heel belangrijk voor mij.”