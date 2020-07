Lothar uit ‘Blind Getrouwd’ praat voor het eerst over vriendin Kelsey: “Ik had altijd al een beetje een zwak voor haar”

Showbizz

Sinds ‘Blind Getrouwd’ ligt Lothar Callaerts (26) - die in het programma aan Tatiana (Tati) werd gekoppeld - goed in de markt. Naar eigen zeggen kreeg hij in de weken ná z’n liefdesavontuur op tv meer dan honderd berichten per dag. “Maar mijn hoofd staat er niet naar”, vertelde Lothar begin mei. Dat is nu veranderd: hij heeft dan toch liefdesgeluk gevonden bij de 26-jarige Kelsey uit Antwerpen. Weekblad TV Familie praatte met een glunderende Lothar over zijn kersverse relatie, de reactie van Tati en zijn vriendschap met een van de andere deelnemers. “De vonk is eigenlijk pas enkele weken geleden overgeslagen.”