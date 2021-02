Lothar uit ‘Blind Getrouwd’ over zijn verloving met Kelsey: “We zijn nog geen jaar samen, maar als het goed zit, moet je niet wachten”

‘She said yes. Officially wifey for lifey’, zo maakte hij de verloving bekend. Dat Lothar Kelsey niet op Valentijndag zélf ten huwelijk vroeg, had trouwens een welbepaalde reden. “Ik had er wel degelijk goed over nagedacht”, vertelt hij in TV Familie. “Ik wilde er een superspeciale avond van maken, zie je. En er nog van kunnen nagenieten. Maar valentijn viel op een zondag. We zouden de dag nadien moeten gaan werken. En dat vond ik niet zo tof. Dus is ’t zaterdag geworden. Kelsey en ik hebben er een valentijnsweekend van gemaakt.”