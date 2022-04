Lothar uit 'Blind Getrouwd' herkend als relschopper tijdens voetbalmatch Beerschot en Union

royalty Queen geeft toe dat ze “moe en uitgeput” was na strijd tegen corona

De Britse Queen Elizabeth (95) heeft via een videogesprek met zorgmedewerkers gepraat over de coronacrisis. Dat deed ze in het kader van de opening van een nieuwe afdeling in The Royal London Hospital, waar de koningin beschermvrouwe van is. Tijdens het gesprek gaf Elizabeth aan dat ze “moe en uitgeput” was nadat ze zelf getroffen werd door het virus.

