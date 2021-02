Lothar uit ‘Blind Getrouwd’ heeft zijn vriendin Kelsey ten huwelijk gevraagd

Lothar heeft in juni 2020 zijn nieuwe vriendin Kelsey voorgesteld aan het grote publiek. Het gaat duidelijk ook erg goed tussen het koppel, want ondertussen zijn de twee klaar voor de volgende stap in hun relatie. Lothar heeft zijn vriendin namelijk ten huwelijk gevraagd. Op Instagram deelde hij een foto waar zijn vriendin Kelsey te zien is met een prachtige verlovingsring. “She said yes. Officially wifey for lifey”, klink het nog in het onderschrift.