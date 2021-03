Lothar en Nick uit ‘Blind Getrouwd’ werken nu ook samen: “Zonder zijn medeweten gesolliciteerd”

Royalty Meghan en Harry geven toe: “We zijn niet officieel getrouwd in onze achtertuin”

10:35 Groot-Britannië staat in rep en roer, want prins Harry (36) en Meghan Markle (39) hebben toegegeven dat hun huwelijk wel degelijk plaatsvond op hun publieke trouwdag. In hun interview met Oprah Winfrey (67) lieten ze nochtans uitschijnen dat ze al drie dagen eerder in het huwelijksbootje waren gestapt.