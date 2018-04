Lost Frequencies slaat James Blunt aan de haak Emma Van der Bracht

21 april 2018

08u55 0 Showbizz Onze eigen Felix De Laet, beter bekend als Lost Frequencies, heeft een nummer gemaakt met wereldster James Blunt. We kennen Blunt van zijn meest bekende hit 'You're Beautiful'. Uit de samenwerking met Lost Frequencies kwam het nummer 'Melody'.

Het nummer 'Melody' kwam tot stand toen James Blunt aan het schrijven was voor zijn nieuwe album. 'Melody' was echter een buitenbeentje, legt hij zelf uit aan Billboard: "Het nummer paste niet op mijn album, maar ik hield er wel enorm van. Toen Lost Frequencies mij contacteerde om samen te werken, was ik enorm enthousiast. Ik was al fan van hem en wou echt dat dit nummer gehoord werd. Hij ging ermee aan de slag en voor ik het wist hadden we een echt zomernummer te pakken."

Ook Felix is erg enthousiast over de samenwerking: "Ik ben altijd een grote fan geweest van James. Toen mij gevraagd werd om een remix te maken van een van zijn nummers, stelde ik voor om samen een nieuw nummer uit te brengen. Daarop stuurde James mij de demo van 'Melody' door en ik begon er meteen aan te werken!"

'Melody' komt uit op 27 april.

New music coming next week 🙏🏻 @jamesblunt Een foto die is geplaatst door null (@lostfrequencies) op 19 apr 2018 om 19:00 CEST