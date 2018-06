Lorenzo Lamas (60) gaat voor vijfde keer scheiden EDA

30 juni 2018

17u17

Bron: ANP, Reporters 0 Showbizz Ook het vijfde huwelijk van Lorenzo Lamas heeft het niet gered. De 60-jarige acteur, die in de jaren '90 furore maakte in de actieserie Renegade, heeft vrijdag bij de rechtbank in Los Angeles de scheiding van zijn vijfde vrouw Shawna Craig aangevraagd.

In de rechtbankpapieren, in handen van Us Weekly, geeft Lamas aan dat hij en zijn 32-jarige vrouw al twee jaar lang uit elkaar zijn. De acteur postte afgelopen maanden al geen foto's meer van zijn ex, wat de geruchtenmachine op gang bracht dat hun relatie voorbij was.

Lamas en Craig trouwden in 2011 in Mexico. Ze waren toen pas een paar maanden samen. Hun relatie was te volgen via de Amerikaanse realityshow 'Second Wives Club'. Voor Shawna wordt het de eerste keer dat ze gaat scheiden. Lorenzo, die eerder getrouwd was met actrices Victoria Hilbert, Michele Cathy Smith en Kathleen Kinmont en playmate Shauna Sand, heeft zes kinderen uit deze relaties. Shawna Craig heeft geen kinderen, maar was in 2015 wel de draagmoeder voor het kind van Lamas' oudste dochter.

Personal trainer

Shawna Craig verbijt haar verdriet dezer dagen in de armen van haar personal trainer David McIntosh. Deze foto's werden recent genomen tijdens een 'stomende' work-outsessie op Muscle Beach in Venice Beach. Naar verluidt heeft Craig het er steeds moeilijk mee gehad dat haar echtgenoot zo vaak in het buitenland vertoefde en ze bijgevolg te weinig tijd samen doorbrachten.