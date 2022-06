Lorenz verraste jarige prinses Astrid tijdens handelsmissie in de VS: “Ik wilde echt bij haar zijn”

Celebrities Gitaar van Ed Sheeran begeeft het plots voor 60.000 man: “Sorry jongens, de batterij is plat”

Tijdens het concert van Ed Sheeran in Engeland in het Etihad Stadium stopt Sheerans gitaar plots met werken. De zanger snapt niet meteen wat hem overkomt: “Mijn gitaar schakelt steeds uit of zoiets...” Gelukkig is zijn crew snel bij hem om een vervangexemplaar te voorzien en kan Sheeran zijn concert niet veel later alweer verderzetten.

