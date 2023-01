Loredana trapt ‘Eurosong 2023’ op gang: “Een allergische reactie was bijna spelbreker voor mijn deelname”

De kop is eraf. Vanavond mocht Loredana De Amicis (36) als allereerste haar twee liedjes voorstellen. In ‘La Petite Fabriek’ in Doornik bracht ze ‘Dream in Colours’ en ‘You Lift Me Up’ voor haar aanwezige concullega’s. Mede dankzij hun advies koos Loredana voor haar tweede worp. Met dat nummer trekt ze zaterdag richting het Brusselse Paleis 12, waar de finale van ‘Eurosong’ doorgaat. “Ik ben al sinds mijn kindertijd een grote fan van het Songfestival”, legt Loredana uit. “Ik keek ook écht voor de muziek, en leerde zo heel wat grote artiesten als Céline Dion kennen. In 2014 mochten Pat en ik met ‘She’s After My Piano’ al eens proeven van de wedstrijd. Dat was zo’n ontzettend leuke ervaring, waar we ook nog eens een ‘Zomerhit’ aan overhielden. Dat smaakte naar meer. Toen bekend raakte dat er opnieuw preselecties waren, heb ik m’n kans gewaagd. Et voila.”

Nochtans liep het ei zo na mis met de deelname van de Limburgs-Italiaanse nachtegaal. “Enkele dagen voor de opnames van mijn aflevering, werd ik ziek”, vertelt ze. “Ik heb een voedselallergie, en ik mag niets eten waar noten in verwerkt zijn. Waarschijnlijk heb ik op restaurant iets gegeten waar sesamolie in zat, en dat kon mijn lichaam niet aan. Ik kreeg een allergische reactie, die zich ook op mijn sinussen zette. Hierdoor verloor ik gedeeltelijk mijn stem. Je kan dus wel zeggen dat het avontuur met een valse noot gestart is. (lacht) Maar ik heb me er doorheen geslagen, en die vechtlust neem ik mee naar de finale. Daarnaast probeer ik ook om voldoende te slapen, blijf ik sporten en neem ik vitamines om topfit te blijven. Ik kan er nog niet al te veel over zeggen, maar we hebben voor zaterdag ook een verrassing in petto. Pat in een hamsterwiel, zeg je? Wie weet (lacht)”

Probleempje voor de planning

Aan podiumervaring ontbreekt het Loredana zaterdag alvast niet. “Het is een pittige periode geweest”, vertelt de zangeres. “Pat en ik hebben een ontzettend drukke zomer gehad als 2 Fabiola, en ook als solo-artieste had ik heel wat optredens. Daarnaast hebben we ook enkele tv-opnames gehad. We hebben enorm genoten van alles, maar geloof me: stilzitten was er niet bij.”

Als Loredana zaterdag wint, staat haar agenda vanaf dan volledig in het teken van Liverpool. Dat heeft ook gevolgen op amoureus vlak, vertelt ze. “Pat en ik waren van plan om dit jaar te trouwen, maar dat zal een stuk moeilijker worden. (lacht) Nu ja, met een strakke planning lukt het ongetwijfeld wel. En als dat niet het geval is, schrijden we iets later naar het altaar. Al moet ik misschien niet teveel op de feiten vooruitlopen: laten we eerst afwachten wat er zaterdag gebeurt. Of ik het publiek daar nog iets over wil zeggen? Stem met je hart, en kies voor de inzending waar je oprecht het meest in gelooft. En stel dat het mijn nummer is, ben ik nu al dankbaar.”

‘Eurosong 2023’, deze week telkens om 19u45 op Één.

De favoriete Songfestivalinzendingen van Loredana 1) Loreen - ‘Euphoria’ (2012) 2) Umberto Tozzi & Raf - ‘Gente di mare’ (1987) 3) Sandra Kim - ‘J’aime la vie’ (1986)

Deze nummers doen een gooi naar Liverpool * Loredana: ‘Dream in Colours’ en ‘You Lift Me Up’. * Chérine: ‘Ça m’ennuie pas’ en ‘Mon étoile’. * Hunter Falls: ‘Home’ en ‘Ooh La La’. * Ameerah: ‘Armageddon’ en ‘The Carnival’. * gala dragot: ‘emotion Ollie’ en ‘t’inquiète’. * Gustaph: ‘Because of You’ en ‘The Nail’. * The Starlings: ‘Oceanside’ en Rollercoaster’.

