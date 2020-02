Loredana liet tumor aan lymfeklier verwijderen: “Nu voel ik me goed, maar dat was de eerste weken anders” TDS

16 februari 2020

10u31

Bron: Radio 2 20 Showbizz Eind januari werd bij 2 Fabiola-zangeres Loredana De Amicis (33) een gezwel aan een lymfeklier in haar hals operatief verwijderd. Intussen is de zangeres weer aan het werk en verloopt haar herstel goed. “Maar dat was de eerste weken toch wel anders”, zei Loredana op Radio 2.

“Het was een zware operatie. Het was een lymfeklier, een goedaardige tumor eigenlijk”, vertelde de zangeres tegen Kim Debrie van Radio 2. “Hij zat tussen mijn speekselklieren, vlak tegen mijn kaak. Ze hebben vanuit de achterkant van mijn oor en mijn haarlijn moeten snijden om hem weg te krijgen. Ik voel dat het elke dag een beetje beter gaat.”

“Maar dat was de eerste weken toch wel anders”, bekent Loredana. “Ik kan mijn mond intussen weer goed bewegen. De eerste had ik veel last van mijn kaak door de zwelling. Nu heb ik nog wat last van verlamming aan de linkerkant. Ik moet gewoon nog wat geduld hebben. Maar het komt helemaal goed! In april moet ik terug op controle.”