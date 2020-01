Loredana heeft tumor in hals, al twee ‘2 Fabiola’ concerten afgezegd MVO

09 januari 2020

06u39

Bron: NB 0 Showbizz Loredana De Amicis (33), die we kennen als zangeres van 2 Fabiola, moet binnenkort onder het mes om een gezwel in haar hals te laten verwijderen. Het gaat om een niet-kwaadaardige tumor.

“Enkele maanden geleden werd een tumor in mijn hals aangetroffen, aan een lymfeklier. Het gezwel zit meer concreet tussen mijn speekselklier en mijn kaak”, legt ze uit in het Nieuwsblad. “Het is niet kwaadaardig, zei de specialist zopas, maar het zou dat wel heel snel kunnen worden.” Daarom was het van het grootste belang dat Loredana snel geopereerd werd. Volgende week al moet ze naar het ziekenhuis.

Dit weekend zal ze dus niet optreden in Antwerpen, want ze mag geen risico’s nemen zo dicht bij de ingreep. In totaal zijn er twee concerten van 2 Fabiola afgezegd.

Loredana werkt momenteel aan een solocarrière, dit zou het laatste jaar zijn dat 2 Fabiola, de band die ze deelt met haar partner Pat Krimson, nog bestaat.