Loredana en Pat Krimson over het romantische aanzoek: "Eerst dacht ik dat het verborgen camera was"

“I said yes!” Poserend met een schitterende diamant aan haar vinger en een al even schitterende glimlach, deelden Patje en Loredana hun “nieuwe stap in de relatie” fotogewijs op sociale media. Zeven jaar samen, en het dubbel als collega’s bij 2Fabiola.“Ik had het totaal niet verwacht, wàt een mooie verrassing”, glundert Loredana nog na. “Ik denk dat elk meisje wel fantaseert over een huwelijk. Maar ik heb Patje nooit gepusht of zo. Het moest een beetje vanzelf komen, vond ik.” Het aanzoek gebeurde op restaurant in het buitenland - waar houden ze liever privé. “Patje had speciaal een tafel laten versieren met bloemen en kaarsen, héél romantisch. Eerst dacht ik dat het verborgen camera was, of dat hij mijn verjaardag (13 februari) of Valentijn al wilde vieren. Ik had helemaal niks door van een aanzoek.”