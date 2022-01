Loredana en Pat Krimson blikken vooruit naar hun huwelijk: “Najaar 2023”

Midden januari maakte Pat Krimson een knieval voor zijn Loredana. Het koppel was toen al zeven jaar samen en voor Patje was de tijd rijp om zijn vriendin ten huwelijk te vragen. Loredana zelf had alvast totaal niet door wat er aan de hand was. “Het was heel onverwacht, maar wel heel mooi.” Haar wederhelft vertelde vervolgens nog dat het aanzoek in het buitenland heeft plaatsgevonden. “Het was op een mooi plekje in het buitenland. Ik had ook alles mooi laten aankleden. Je zou het misschien niet zeggen, maar ik ben een echte romanticus.”