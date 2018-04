Loredana: "Een witte jurk en feest? Graag, maar Patje moet ook willen hé" JR

10 april 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Tien jaar kennen ze elkaar ondertussen, maar van een huwelijk tussen de oprichter en de zangeres van 2Fabiola is voorlopig nog geen sprake. "Ik heb eerst nog een duidelijke planning in ons leven", zegt Pat Krimson (52) in Dag Allemaal.

2Fabiola heeft een nieuwe single klaar: ‘Break away’. Normaal gezien zou Patrick Claesen, alias Pat Krimson, glimmen van trots. Ware het niet dat er hem iets op de lever ligt. "Begin maart klonk het dat ik met pensioen zou gaan", zegt Patje geagiteerd. "Weer zo’n verkeerde titel boven een artikel waarin duidelijk blijkt dat ze níet geluisterd hebben naar wat ik zeg."

Wat had je dan precies gezegd?

Pat: Tijdens een radio-interview vroegen ze mij wat mijn plannen waren. Ik antwoordde: ‘2018 zit al helemaal vol, voor 2019 komen de boekingen ook al binnen, 2020 zie ik misschien als het laatste jaar op de planken, én in 2021 komt er eventueel een theatertour.’ Dat is een planning van vier jaar vooruit, hé. Veel artiesten draaien niet eens zo lang mee. En dan lees ik in de krant: ‘Patje gaat stoppen’. Niet, dus.

Er werd zelfs gezegd dat je móest stoppen. Omdat je blind dreigt te worden.

Pat: Zo erg is het niet! De ziekte is gestabiliseerd. Ik heb ermee leren leven, maar het mag niet erger worden. Als de druk in je ogen te hoog is, sterven er zenuwcellen af. Er zijn twee pompjes in mijn ogen geplaatst om de druk te verlichten.

Maar je glaucoom is wel ongeneeslijk, niet?

Pat: Beteren zal het niet, nee. Het kan alleen maar slechter worden.

Loredana: Hij heeft het vooral lastig als hij van het verlichte podium naar de donkere back­stage gaat.

Pat: Op het podium zelf blijf ik stilstaan, zodat ik niet kan vallen over kabels of monitors.

Je hebt pas laat ontdekt wat er ­precies aan de hand was.

Pat: Ja, je voelt dat niet, hé. In 2014 merkte ik wel dat ik steeds slechter begon te zien. Maar ja, mijn dochtertje was er nog maar net en we hadden het razend druk met 2Fabiola. Ik sliep bijna niet, dus ik weet die last aan de vermoeidheid.

Loredana: Ik had ook nooit aan glaucoom gedacht, toch niet op zijn leeftijd.

Pat: Ik ben wel echt een andere mens geworden. Vroeger schoot ik overal naartoe, maar nu doe ik minder gek.

Heb je heimwee naar je gekke jaren?

Pat: Ach, eigenlijk niet. Ik geniet nu veel meer van mijn carrière dan vroeger. Toen ik jong was, ging het allemaal veel te snel. Ik had een platenlabel, twee discotheken en trad overal op met 2Fabiola. Van woensdag tot vrijdag zat ik in Tokio, op zaterdag in Blankenberge en zondag in Oostende, en maandag vertrokken we naar Kopenhagen. Als ik mijn agenda nu terugzie, vraag ik me af ik hoe ik dat volhield.

Nam je drugs?

Pat: (lacht) Nee gij! Toch zeker niet tijdens de topdagen van 2Fabiola. Ik rookte toen zelfs geen jointjes. Dan had ik het zeker niet kunnen volhouden. Pas toen ik gestopt was, heb ik een paar jaar een beetje gek gedaan en een losbandig leven geleid. Maar een echte ladykiller ben ik nooit geweest. Met elke vrouw in bed kruipen was niet aan mij besteed. Nu ben ik op alle vlakken weer heel gedisciplineerd. Dat moet wel op mijn leeftijd.

Loredana: Patje heeft gewoon van nature heel veel energie.

Hoelang zijn jullie intussen eigenlijk al samen?

Loredana: We werken al samen van in 2008, bijna tien jaar dus. Maar we zijn nog maar drie jaar een koppel. Het is fijn om soms ’ns terug te blikken, de tijd gaat zo snel.

Toen je deze zomer meedeed aan ‘Komen Eten’ liet je je ontvallen dat je stilaan hoopt op een huwelijksaanzoek, Loredana.

Loredana: Het is niet van moeten hé, ik neem het gewoon zoals het komt. Iemand pushen, dat werkt toch niet.

Maar je droomt er wel van?

Loredana: Een feest en een lange witte jurk? Welke vrouw droomt daar niet van? Maar hij moet het ook graag willen.

Over naar jou, Patje.

Pat: Het komt er wel aan, maar het zal nog niet voor dit jaar zijn. (lacht) Ik heb graag eerst een duidelijke planning, zodat we weten waar we tussen nu en vijf jaar staan in ons leven. Daar zijn we de jongste maanden veel over aan het praten. Ik wil vooral kunnen genieten tussen onze drukke bezigheden door. Eens uit eten gaan, af en toe een weekje weg naar het zonnetje. Je leeft maar één keer, hé. Dat besef ik nu meer dan ooit.

Voor alle duidelijkheid: je verdwijnt niet meteen uit beeld maar gaat het vanaf 2020 wel iets rustiger aan doen. Is dat correct?

Pat: In 2020 word ik 55, en zit ik dertig jaar in de muziek. Misschien is dat wel het moment om af te bouwen en wat andere dingen te gaan doen, ja. En opnieuw in het buitenland te gaan wonen.

Terug naar Ibiza waar je eerder al tien jaar verbleef?

Pat: Nee, alles is daar supercommercieel geworden. Ik neig eerder richting Canarische eilanden. Het voordeel aan een zuiders land is dat er meer licht is. Dat heb ik echt nodig. Op donkere winter­dagen heb ik nog meer last van mijn glaucoom. Voor mij is de zon dus echt een medicijn.