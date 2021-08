‘Lord of the Rings’-filmreeks vertrekt uit Nieuw-Zeeland

Het was regisseur Peter Jackson die ‘The Lord of the Rings’ voor het eerst in Nieuw-Zeeland plaatste. Hij nam er twee trilogieën op, onder de noemers van ‘The Lord of the Rings' en ‘The Hobbit’ - beide gebaseerd op de boeken van JRR Tolkien.

Amazon is nu bezig met een nieuwe tv-reeks die zich afspeelt duizenden jaren voor de gebeurtenissen in ‘The Hobbit’ en ‘The Lord of the Rings’. Het eerste seizoen daarvan is nog opgenomen in Nieuw-Zeeland, maar voor de volgende vier seizoenen zou de hele productie verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk. Met die verhuis wil Amazon meer voet aan grond krijgen in het Verenigd Koninkrijk, klinkt het. Allicht heeft het ook iets te maken met de erg strenge coronamaatregelen in Nieuw-Zeeland, die een serieuze logistieke uitdaging vormen voor de makers, zeker gezien zowat de helft van de cast uit het Verenigd Koninkrijk komt. Wanneer iemand van hen bijvoorbeeld het land zou verlaten, moeten ze eerst 14 dagen in quarantaine na terugkeer in Nieuw-Zeeland. Daarenboven is het een peperdure reeks om te maken. Het eerste seizoen zou naar verluidt zo'n 396 miljoen euro gekost hebben. In het Verenigd Koninkrijk heeft Amazon al zwaar geïnvesteerd in studio’s. Door ook naar daar te verhuizen, kunnen de kosten mogelijk wat gedrukt worden.