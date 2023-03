‘Lord Of The Rings’-acteur Elijah Wood in het geheim vader geworden van tweede kind

CELEBRITIES Na passionele kus in Tokio: “Harry Styles en Emily Ratajkow­ski groeien al weken naar elkaar toe”

Het internet is volledig in de ban van de openbare hartstochtelijke kus van Harry Styles (29) en Emily Ratajkowski (31) in Tokio. Hoewel de intieme video voor vele fans als een schok kwam, groeien de twee al een tijdje naar elkaar toe. Dat meldt ‘The Sun’. “Ze genieten van elkaars gezelschap.”