“Lopen is een goedkope vorm van therapie”: bekende joggers delen hun favoriete routes en routines

TV Jan en Julièn bouwen in ‘LEGO Masters’ een impressio­nant ‘Star Wars’-voer­tuig

24 april In ‘LEGO Masters’ stond zaterdagavond alles in het teken van ‘Star Wars’. Of de kandidaten nu fan zijn of nog geen enkele film gezien hadden, allemaal moesten ze aan de slag met de figuren uit de filmreeks. Jan en Julièn maken alvast indruk.