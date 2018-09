Loop lachend door het Gravensteen met de audiogids van Wouter Deprez DBJ

20 september 2018

18u24 0 Showbizz Vanaf 21 september 2018 kunnen bezoekers het Gravensteen (her)ontdekken met een unieke audiotour van comedian Wouter Deprez. Hij geeft er zijn eigenzinnige en grappige kijk op het ontstaan van de Vlaamse burcht. De audiotour zit inbegrepen in het inkomticket en wordt aangeboden in vijf talen.

Vanaf 21 september ziet een bezoek aan het Gravensteen er lichtjes anders uit. Historische Huizen Gent stelt een nieuwe audiogids voor die er voor moet zorgen dat je de eeuwenoude Gentse burcht voortaan bezoekt met een glimlach op de lippen.

In zijn bekende geestige stijl neemt Wouter Deprez je mee op sleeptouw door zíjn Gravensteen. Via de unieke audiogids maakt hij je deelgenoot van zijn fascinatie voor Filips van de Elzas, bouwheer van de burcht. Hij serveert je zijn eigenwijze kijk op een wereld van rondtrekkende graven, kruisvaarders en hoofse liefde. Met de even poëtische als grappige tekeningen van illustrator Randall Casaer, geraak je nog sneller in de ban van de middeleeuwen.