Longtumor verwijderd bij VRT-correspondent Björn Soenens: “Nu begint mijn herstel”

‘Love Is­land’-winnares Joan zwanger van haar eerste kindje: “We kunnen niet wachten op jou”

‘Love Island’-deelneemster Joan Pronk - die het eerste seizoen van het programma won - verwacht haar eerste kindje. Papa in spe is Niek Marijnissen, die ze leerde kennen tijdens een Nederlands spelprogramma. Het koppel maakte het nieuws zelf bekend via Instagram.