Longkankerpatiënt schudt James Cooke wakker: “Geen sigaret meer aangeraakt” Lorenzo Vepi

16 december 2019

15u36 0 Showbizz James Cooke (35) is gestopt met roken. “Mijn verloofde Dorian wou dat heel graag, maar je kan niet stoppen als je er zelf niet achterstaat,” vertelt hij ons. Het was pas toen James longkankerpatiënt Ciriel leerde kennen, dat hij de knop omdraaide.

James Cooke moest stoppen met roken, dat was de voorwaarde van zijn verloofde Dorian voor de twee in het huwelijksbootje stappen. Hoewel dat al een hele motivatie was voor de presentator, was het toch iemand anders die James’ knop omdraaide. “Af en toe zet ik mij in voor een goed doel als bekend gezicht. Toen ik voor Kom Op Tegen Kanker op bezoek ging in een ziekenhuis en daar enkele patiënten met longkanker ontmoette, is de knop omgedraaid,” vertelt James aan onze redactie. “Een patiënt in het bijzonder, Ciriel, zei tegen mij: “Elke gezellige, deugddoende sigaret die ik heb gerookt, weegt niet op tegen de miserie en het verdriet dat ik nu heb. Ik ging juist met pensioen gaan en genieten met mijn vrouw, en nu kan ik enkel nog maar afscheid nemen van haar.” Ik stond erbij en keek ernaar...”

Het bezoek liet een zware indruk achter bij Cooke, “want de dag na Ciriel heb ik geen sigaret meer aangeraakt.” James geeft toe dat hij afhankelijk was geworden van sigaretten. “Lastig zijn als je geen sigaretten in de buurt hebt, en desnoods laat in de avond weer en wind trotseren op zoek naar een nachtwinkel. Dat wou ik niet meer.” Een grote hulp was de app ‘Kwit’, geeft het tv-gezicht toe. “Hij vertelt je wat en wanneer er iets verandert aan je gezondheid, gemoed, hoeveel sigaretten je al niet meer gerookt hebt... Het feit dat, moest ik maar een trekje van een sigaret nemen, de hele app niks meer waard is, maakt dat ik me niet laat verleiden.”

Toch blijft James voorzichtig. “Pas op, ik ben natuurlijk bang om te hervallen, want élke dag heb ik zin. Bij élke file wil ik eentje opsteken in de auto, na élke maaltijd wil ik in mijn jas grabbelen op zoek naar een pakje.” Maar, besluit Cooke, “op karakter en de liefde moet ik dit blijven overwinnen, daar hoop ik op.”