Lola McQueen uit ‘Belgium’s Got Talent’ bekroond met holebi-award Redactie

16 december 2019

17u01 2 Showbizz Naar jaarlijkse gewoonte reikt de Europese LGBT+ netwerkzender OUTtv de OUT Media Award uit. In Vlaanderen gaat de award dit jaar naar Lola McQueen, de dove dragqueen uit ‘Belgium’s Got Talent’. Meer dan 2.000 Vlamingen brachten de voorbije weken online hun stem uit, waarvan Lola meer dan 1.000 voorkeurstemmen op haar naam mocht schrijven. Lola mag zich de meest LGBT+-vriendelijke mediapersoonlijkheid van 2019 noemen.

De dragqueen uit Antwerpen won de award van onder meer zanger Sam Bettens en regisseur Lukas Dhont, die respectievelijk tweede en derde werden. De OUT Media Award werd in 2014 in het leven geroepen om televisie- en mediapersoonlijkheden aan te sporen een bondgenoot te zijn voor de LGBT+ gemeenschap.

Lola volgt Charles Michel, de meisjes van K3 en VTM-journaliste Bo Van Spilbeeck op, die de award eerder al mochten ontvangen. De award, heeft ze te danken aan haar publiek statement in het VTM-programma ‘Belgium’s Got Talent’. De medezaakvoerster van de Antwerpse discotheek Cargo Club veroverde de harten van Vlaanderen met haar unieke boodschap: “Doof zijn is geen beperking, maar net een verrijking.”

Lola reageert verrast op haar overwinning. Ze kreeg als verrassing de award overhandigd door haar idool, de Amerikaanse dragqueen Vanessa Vanjie Mateo, bekend van het realityprogramma ‘RuPaul’s Drag Race’. “Het is een mooie bekroning om met deze award als rolmodel voor de LGBT+ gemeenschap mijn boodschap extra kracht bij te zetten. “Wees jezelf, geloof in jezelf en laat niemand vertellen wat je niet kan.”