Loic Van Impe zoekt piepjonge keukentalenten voor nieuwe 'Tussen 2 Vuurtjes’

Er staat Loïc dus nog een hele uitdaging te wachten, maar ondertussen blijft de tv-kok niet bij de pakken zitten. ondertussen is hij namelijk druk bezig met alweer een nieuw VTM-programma. In ‘Tussen 2 Vuurtjes’ zal de tv-chef straks elke week twee kinderen (9-14 jaar) met een passie en talent voor koken in zijn keuken ontvangen. In slechts 30 minuten moeten de chef-koks in spé allebei een recept bedenken én bereiden met ingrediënten die een Bekende Vlaming voor hen heeft klaargezet in een mystery box. Ze maken elk een eigen versie van een gerecht/klassieker. Tijdens het koken volgt de BV in kwestie alles vanop een monitor in een aparte ruimte. Host Loïc leidt de strijd in goede banen, steekt af en toe een handje toe en geeft tips. De kandidaten krijgen om beurten één minuut om bijkomende ingrediënten te shoppen in Het Winkeltje. Maar op is op… en alles wat ze kiezen móeten ze ook gebruiken. Na 30 minuten verschijnt de bekende Vlaming. Die proeft van beide gerechten en geeft de koks elk een score op 10. De beste chef-kok wint de strijd en gaat naar huis met een leuke prijs.